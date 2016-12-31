لقي مواطن “اربعيني” مصرعه، أمس الجمعة، بطلقات نارية اثناء تواجده امام منزل أحد أقاربه ببلدة العوامية بمحافظة القطيف.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه عند العاشرة والنصف من مساء الجمعة ١-٤-١٤٣٨ ‏تبلغت شرطة محافظة القطيف من مستشفى القطيف المركزي عن اسعاف شخص متوفي نتيجة إصابته بطلقات نارية ‏وبالانتقال للمستشفى اتضح انه مواطن اربعيني وتشبر الاستجوابات الأولية عن تعرضه لإطلاق النار من مصدر مجهول اثناء وقوفه أمام منزل أحد أقاربه ببلدة العوامية.

وباشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي للجريمة للكشف عن ملابساتها والبحث والتحري عن الجناة.