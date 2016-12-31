هبوط طائرة اضطراريا في براغ بعد تهديد راكب

هبطت طائرة من طراز بوينغ 707 تابعة لشركة “إنتر اير” البولندية اضطراريا مساء الجمعة في براغ بعد ان هدد أحد الركاب بتفجير قنبلة، على ما افاد وزير الداخلية التشيكي ميلان شوفانيك.

وقال شوفانيك للتلفزيون العام التشيكي ان “الشرطة اعتقلت الرجل الذي هدد بتفجير قنبلة (…)”.

واضاف ان “الرجل بولندي مثل غالبية الركاب”، رافضا تحديد ما اذا كانت الشرطة قد عثرت على متفجرات داخل الطائرة.

وقال ريتشارد كليما المتحدث باسم هيئة المراقبين الجويين في براغ لوكالة فرانس برس “هبطت في براغ طائرة لشركة إنتر اير كانت تقوم برحلة من لاس بالماس (إسبانيا) إلى وارسو، وذلك بسبب تهديد (…)”. واوضح انها هبطت في براغ “بطلب من الطيار”.

واشار شوفانيك الى ان جميع ركاب الطائرة، وعددهم نحو 160، يفترض ان يقضوا ليلتهم في براغ بانتظار إجراء تفتيش دقيق للطائرة.