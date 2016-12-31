القيادة تهنئ الرئيس السوداني بذكرى يوم الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السودان، الرئيس عمر حسن البشير، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس البشير، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد أيده الله بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس رئيس جمهورية السودان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس البشير، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار .

وكذلك بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السودان، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس البشير، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.