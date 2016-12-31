انتشال عاملين سقطا في خزان محطة وقود

انتشلت فرق الدفاع المدني بمدينة الهفوف عاملان من الجنسية الآسيوية سقطا داخل

غرفة خزانات وقود أمس الجمعة بالمطنقة.

وقال الدفاع المدني عبر تغريدةٍ على حسابها بـ “تويتر”: “باشر مدني الهفوف سقوط عاملين من الجنسية الآسيوية في غرفة خزانات للوقود، وتم إخراجهم ونقلهم للمستشفى وهما بحالة جيدة”.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري، أنه ورد بلاغٌ يفيد بسقوط عاملين في غرفة خزانات وقود داخل إحدى محطات الوقود وتم استخراجهما من قِبل فِرقة انقاذ الدفاع المدني وهما من جنسيةٍ آسيوية وقد أُصيبا باختناقٍ من جراء أبخرة الوقود ونُقلا عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد ومستشفى الجفر وحالتهما مستقرةٌ.