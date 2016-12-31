المعارضة السورية: سنتخلى عن اتفاق وقف إطلاق النار

أكدت جماعات من المعارضة السورية المسلحة اليوم السبت، أنها ستعتبر اتفاق وقف إطلاق النار “لاغياً” إذا واصلت قوات الحكومة وحلفاؤها انتهاكه.

واستمرت الاشتباكات والضربات الجوية في بعض المناطق منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار أمس الجمعة.

وقال بيان وقعته جماعات للمعارضة: “نؤكد أن استمرار النظام في خروقاته وقصفه ومحاولات اقتحامه للمناطق تحت سيطرة الفصائل الثورية يجعل الاتفاق لاغياً”.

وقال الجيش السوري الحر في بيان “ندعو روسيا الطرف الضامن للنظام السوري وحلفائه إلى تحمل مسؤولياتها باجبار النظام على الالتزام بالهدنة”، دعياً مجلس الأمن للتمهل في تبني الاتفاق إلى حين التزام روسيا بوعودها.

وأضاف الجيش السوري الحر “هناك اختلاف بين نسخة الاتفاق التي وقعت عليها المعارضة والنسخة التي وقعها النظام، ونحن لسنا معنيين بأي اتفاق لم نوقع عليه”.