عادل عزت رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم

الدمام – الشرق أونلاين

انتهت قبل قليل عملية التصويت لانتخاب رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بفوز المرشح عادل عزت، على منافسه المرشح سلمان المالك، ليصبح خلفا لرئيس الاتحاد المنتهية ولايته رسميا بنهاية ديسمبر الجاري، أحمد عيد.

وشهد مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض العملية الانتخابية، ظهر اليوم، حيث تنافس كل من عادل عزت وسلمان المالك وخالد بن معمر ونجيب أبو عظمة على رئاسة اتحاد القدم.

واحتكمت لجنة الانتخابات إلى 3 جولات لتحسم السباق بين المرشحين الأربعة، فيما بلغت أصوات أعضاء الجمعية 42 صوتا بعد أن حجب اللجنة الأولمبية السعودية أصواتها الخمسة.

و حصل عادل عزت في الجولة الأولى على 15 صوتا، وخالد المعمر على 14 صوتا، فيما نال سلمان المالك 12 صوتا، وكسب نجيب أبو عظمة صوت واحد فقط وهو ما جعله يغادر السباق.

وفي الجولة الانتخابية الثانية كسب عزت، 20 صوتا، وسلمان المالك 12 صوتا، وخالد بن معمر 10 أصوات، وبذلك غادر الأخير السباق الرئاسي.

أما في الجولة الثالثة والحاسمة، فقد فاز عزت بـ 25 صوتا أما منافسه المالك فقد خسر السباق إثر نيله 17 صوتا فقط.