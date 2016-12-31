فسحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منفذ محجر الميناء الجاف بالرياض 14052 إرسالية حيوانية ونباتية في عام 1437هـ .

وأوضح مدير محجر الميناء الجاف بالرياض مشعل بن إبراهيم المطيري، مبيناً أن الإرساليات النباتية شملت الأسمدة، المبيدات، البذور، الوسائط الزراعية، الشتلات والايصال، الأشجار وشجيرات الزينة، والاخشاب، أغذية الطيور، الحطب والفحم، الاعلاف الخضراء، الفواكه الخضار بكمية إجمالية بلغت 84318966 كجم، فيما بلغت اجمالي الكمية في عام 1436هــ 112170283 كجم.

وبين المطيري أن الإرساليات الحيوانية شملت جلود الأبقار والأغنام، المستلزمات البيطرية، الإضافات العلفية، والأغذية الخاصة ببعض الحيوانات المنزليه الأليفه بكمية بلغت 8210208 كجم، فيما بلغ إجمالي الكمية في عام 1436هــ ( 8593459) كجم، مضيفاً أنه تم رفض 84 إرسالية عام 1437هــ، فيما تم رفض 24 إرسالية في عام 1436هــ لعدم مطابقتها.