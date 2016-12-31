استشهاد الجندي أول هاشم البركاتي

استُشهِدَ، صباح اليوم، أحد منسوبي حرس الحدود إثر تعرض أحد المواقع المتقدمة في بقطاع الدائر، التابعة لمنطقة جازان، إلى إطلاق نار كثيف ومقذوفات عسكرية، أُطلِقت من عناصر حوثية تتحصن في مواقع جبلية مقابلة للحدود المملكة.

وذكر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة وأربعين دقيقة من صباح اليوم السبت تعرضت إحدى النقاط الحدودية المتقدمة بقطاع الدائر في منطقة جازان لإطلاق نار كثيف ومقذوفات عسكرية عبر الحدود من عناصر حوثية تتحصن في مواقع جبلية مقابلة حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة من القوات البرية والسيطرة على الموقف.

ونتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الجندي أول بحرس الحدود، هاشم عبيد محمد البركاتي، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.