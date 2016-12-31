ولي العهد يوجه بنقل جثمان الشهيد البركاتي إلى الليث

نقلت طائرة من أسطول القيادة العامة لطيران الأمن جثمان شهيد الواجب الجندي أول هاشم البركاتي إلى محافظة الليث بعد أن استشهد جراء تعرض إحدى النقاط الحدودية في منطقة جازان لإطلاق نار كثيف، وذلك بناءً على توجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية صرح في وقت سابق اليوم “بأنه عند الساعة الـ 6:40 دقيقة من صباح اليوم، تعرضت إحدى النقاط الحدودية المتقدمة بقطاع الدائر في منطقة جازان لإطلاق نار كثيف ومقذوفات عسكرية عبر الحدود من عناصر حوثية تتحصن في مواقع جبلية مقابلة، حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة من القوات البرية والسيطرة على الموقف، ونتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الجندي أول بحرس الحدود، هاشم عبيد محمد البركاتي، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.