هناك رواقي واحد يستحق الوقوف الطويل عنده مع أن معظم آرائه لا تخالف خط الرواق. إنه إبيكتيتوس epictetus المملوك الذي عاش حُرّاً في حياته العقلية وأنجاه ذكاؤه من عذاب الشعور بالعبودية الذي هو أشنع من العبودية نفسها، ثم تم له العتق الفعلي الذي عاشه في قلبه قبل أن يحصل عليه. هذا هو الجانب الفريد الذي يستحق الدراسة في حياة هذا الرجل.

وُلد إبيكتيتوس بعد خمسين سنة من ميلاد المسيح وعاش حتى سنة 135. ولد عبداً في هيرابولس، (باموكالي – تركيا الحالية) وعاش في روما، ثم نال حريته ونُفي منها، ليعيش بقية حياته في نيكوبولس – شمال غرب اليونان. لم يكتب سوداء في بيضاء، وإنما نقل تلميذه آريان، علمه للناس كتابة. بالنسبة لأبيكتيتوس، الفلسفة ليست مجرد تعاليم نظرية، وإنما هي منهج حياة. يقول إبيكتيتوس «المعتقد الفلسفي هو ما يرفع رؤوس مخفوضي الرؤوس. هو ما يتيح لهم أن ينظروا إلى الأثرياء وِجاهاً دون إغضاء». بطبيعة الحال، هو يقصد بالمعتقد الفلسفي الفلسفة الرواقية دون غيرها.

مع الأيام، أصبح إبيكتيتوس أعرج، وقد صرَّح بأن تلك الإعاقة سببها سيده الذي كان يعذبه أحياناً. كان الإغريق -والمسلمون أيضاً- يتعاملون مع العبيد كخدم البيوت، أما الرومان فقد كانوا ينتهكون أجسادهم، لا لسبب، سوى الاستمتاع بتعذيبهم.

يرى إبيكتيتوس أن معرفة الذات هي أساس كل الفلسفة، وأن إدانة جهلنا وسطحيتنا هي أول ما يجب أن نقوم به. ويفرق بين ما هو داخل في استطاعتنا وما هو خارج عنها: ما يدخل في استطاعتنا هو أعمالنا وآراؤنا ورغباتنا ونفورنا. وما لا يدخل في استطاعتنا يشمل أجسادنا وممتلكاتنا، وكذا المجد والقوة. أي توهم حول هذه القضية سيقود إلى الأخطاء العظيمة والمشكلات والمصائب وعبودية الروح، على حد تعبيره. ليس لنا سلطة على الأشياء الخارجية، والخير الذي يجب أن نسعى لتحصيله موجود في داخلنا. لقد سمح لنا الإله بالحركة وحرية التصرف التي لم ينلها إلا الحيوان الناطق (الإنسان). كل الأحداث الخارجية خارجة عن سيطرتنا، ولذلك يجب أن نقبل بها دون انفعال. ومع ذلك، فالفرد مسؤول عن تصرفاته، ويجب أن يحكمها بصرامة الانضباط الذاتي. عندما نرفض هذه الآراء، وندرك أن الخير والشر هما ما يخضع لاختيارنا واستطاعتنا فقط، عندها نصل إلى السلام الداخلي وراحة البال على كل حال من أحوال حياتنا.

يمكن للسيد أن يصبح عبداً لهواه، والمملوك يمكن أن يصبح حراً في استقلاله الروحي الداخلي؛ ومع ذلك فإن هذه الحرية الداخلية لا يمكن تحقيقها بتغيير العالم، بل بتغيير عالمك الداخلي فقط. ليست الأشياء ذاتها، بل الأفكار التي يكوِّنها الإنسان عنها، هي التي تجعله سعيداً. الخير والشر ليسا كامنين في الأشياء بل في مواقفنا تجاه هذه الأشياء، إذاً فحسب رأي ابكتيتوس فأن تكون سعيداً هو: مسألة إرادة.

لقد كانت فلسفة إبكتيتوس هذه تعبيراً عن الاحتجاج السلبي للمقهورين ضد النظام العبودي، وقد أثرت هذه الفلسفة في الفكر الروسي، كان الروائي الكبير ليو تولستوي من أكبر الدعاة لهذه الفلسفة.