ستتناولُ مقالتي هذه ضغوطات شريحةٍ من شباب الوطن وهمومهم؛ ممَّن تتَّسع معاناتُهم في أنفسهم وفي أنفس الغيورين عليهم وعلى الوطن، شريحة أحدِّدها باستبعاد منْ نشأوا في طفولتهم ومراهقتهم في أسرٍ مفكَّكة بالطلاق أو عاشوا يتماً مبكِّراً ففقراً مدقعاً، وربَّما تسرَّبوا من التعليم العام أو توقَّفوا دون التعليم الجامعيِّ؛ ولتكونَ شريحتي أكثر تحديداً سأستبعدُ أيضاً منها من عاشوا طفولتهم ومراهقتهم في أسرٍ مستقرَّة ماديّاً واجتماعيّاً، علماً أنَّ الشريحتين المستبعدتين تستحقّان منِّي ومن غيري ومن الوطن طرح همومهما ومعاناتهما أيضاً، ولكنِّي سأرجئ ذلك لمقالاتٍ قادمة بمشيئته تعالى، وتنحصر الشريحةُ موضوع المقالة في فئة ذوي الدخل المحدود والمعدوم؛ إذْ الطبقة الوسطى تكاد أن تتلاشى في مجتمعاتنا.

إذاً فشبابُ الشريحة مدار مقالتي هم من مواليد العقد الأول من القرن الهجريِّ الحالي تقريباً، فهم لم يستكملوا العقد الرابع من أعمارهم من أبناء الوطن وبناته، ولأولئك احتياجاتٌ نفسيَّةٌ واجتماعيَّةٌ وفطريَّةٌ ومعاشيَّةٌ تتنامى وتتَّسع مع سنوات أعمارهم بدءاً بمرحلة الطفولة فمروراً بمرحلتي المراهقة فالشَّباب، فإن كانت احتياجاتهم في الطفولة والمراهقة من مسؤوليَّات أسرهم فاحتياجاتهم في شبابهم من مسؤوليَّاتهم، وحيثُ نشأ معظمُهم في أسر عاجزةٍ عن تأمين معظم احتياجاتهم كأطفالٍ ومراهقين، ومن ثمَّ اصطدموا في الواقع فعجزوا عن تأمين احتياجاتهم أو معظمها بأنفسهم في شبابهم فإنِّهم سيقعون بين ضغوطاتهم النفسيَّة التي كوَّنها عجزُ أسرهم وعجزهم عن تأمين احتياجاتهم وتسديدها وبين ضغوطاتٍ اجتماعيَّة ولَّدتها مقارناتهم بين واقعهم وواقع أقرانهم من غير شريحتهم، وهذا سيدفعهم إلى البحث عن الأسباب التي جعلتهم الأدنى في حصولهم على احتياجاتهم كأطفال فمراهقين فشباب، وعن المبرِّرات الجاعلة غيرهم الأقدر في حصولهم على احتياجاتهم النفسيَّة والاجتماعيَّة والفطريَّة والمعاشيَّة.

أولئك لاحظوا ذلك في طفولتهم؛ إذْ لا يجدون معهم في مدارسهم الابتدائيَّة ما يماثل أقرانهم الأوسع معيشةً والأرقى حياةً اجتماعيَّة في فسحاتهم وفي أدواتهم المدرسيَّة وفي ملابسهم العاديَّة والرياضيَّة، وأنَّهم لا يشاركونهم في الرحلات المدرسيَّة والنشاطات الطلَّابيَّة التي تتطلَّب رسوماً، ولا يجدون في حياتهم ما يتحدَّثون به معهم أو فيما بينهم عن سفرٍ أو عن ألعاب منزليَّة أو قضاء بعض أوقاتهم في ملاهٍ وحدائق عامَّة، فضلاً عن أن يتعرَّفوا على مأكولات ومشروبات يتحدَّث عنها وعن مطاعمها سواهم، وتسير بهم الحياةُ في مراهقتهم ومراحلهم التعليميَّة الأخرى في ضوء هذه المقارنات التي تتَّسع وتتشعَّبُ فوارقها مع الزمن، فإذا ما تجاوزوا المراهقة إلى مرحلة الشباب وما تتطلَّبه من احتياجاتٍ مستجدَّة تضاف إلى احتياجاتهم الأولى فإنَّهم يزدادون غبناً وتزداد ضغوطاتهم النفسيَّة عصفاً بذواتهم، فهم بدون سيَّارات أو بسيَّارات قديمة مهترئة، وهم يسكنون مع ذويهم في منازل مستأجرة ضيِّقة قد تفتقر لأثاثٍ مناسب، ومن ثمَّ يتحاشون دعوة أقرانهم إليها، كما أنَّهم يعانون في شبابهم من البطالة لضعف تأهيلهم العلميِّ ولانعدام تدريبهم بتأثير ظروفهم الاجتماعيَّة أثناء تعليمهم، وقد يكونون ممَّن تسرَّبوا من مراحل التعليم العام أو توقَّفوا دون التعليم الجامعيِّ، ومعظمهم لا يفكِّرون بتكوين أسرٍ صغيرة لارتفاع تكاليف الزواج وتكاليف المعيشة بعده، ولا يحلمون أبداً بمنازل خاصَّة ولا حتَّى مستأجرة.

أمام هذه الضغوطات النفسيَّة الشخصيَّة لأفراد هذه الشريحة التي تشكِّل نسبة كبيرة من شباب الوطن ممَّن يصنَّفون من ذوي الدخل المحدود والمعدوم، والضغوطات الاجتماعيَّة بمقارنتهم بالشريحة التي نشأ أفرادها بمنأى عن تلك الضغوطات النفسيَّة والاجتماعيَّة سيبحثون عن مخارج لهم من واقعهم وظروفهم، فإن لم يجدوا من الوطن مساعدةً لهم للخروج من ذلك فإنَّهم سيتَّجهون لمخارج ستجعل منهم أدوات هدمٍ ومعاوله في أيدي أعداء الوطن، فمروِّجو المخدِّرات سيوهمونهم باستخدامها للتخفيف من معاناتهم، كما سيدفعونهم لترويجها لتحصيل احتياجاتهم الماديَّة، ومنظِّرو الفكر المتطرِّف سيترصَّدونهم لتجنيدهم بإيهامهم بأنَّ ذلك جهادٌ في سبيل الله وطريقٌ للخروج من معاناتهم الدنيويَّة، والمجرمون اللُّصوص سيدفعونهم إلى السرقات بإيهامهم بأنَّها حلول سريعة لاحتياجاتهم الماديَّة، وهكذا سيجدون مترصِّدين لهم لا يأبهون بما سيجرُّونه عليهم وعلى أسرهم وعلى الوطن من مآسٍ وويلات، حتَّى إذا ما وقعوا أو معظمهم في أيدي الجهات الأمنيَّة ووقفوا أمام العدالة تبيَّنوا مساراتهم الخاطئة وندموا عليها ووعدوا بالعودة إلى طريق الحقِّ، ولكنَّهم سيجدون بعد محكوميَّاتهم وخروجهم من سجونهم من ينتظرهم مترصِّداً ليعيدَهم إلى مساراتهم الأولى.

أليس إذاً من واجبات الوطن ومسؤوليَّاته ابتداءً ألا ينزلق أولئك إلى عالم الجريمة والانحراف والفكر المتطرِّف بتأثير ضغوطاتهم النفسيَّة والاجتماعيَّة؟ فيسيئون لأنفسهم ولأسرهم وللوطن ولمواطنيهم؛ وأن يكون ذلك بحمايتهم ابتداءً بحيلولة الوطن بمؤسَّساته التربويَّة والاجتماعيَّة دون وقوعهم في براثن الجريمة والإرهاب بمعالجة ما يقع عليهم من ضغوطاتٍ في طفولتهم ومراهقتهم لتخفيف تأثيراتها النفسيَّة والاجتماعيَّة، وتكون أيضاً بمعالجة بطالتهم في شبابهم بتمكينهم من العمل المنتج ليتمكَّنوا من الإسهام بتنمية وطنهم ومن ثمَّ بتحمُّل بعض مسؤوليَّاتهم الأسريَّة والشخصيَّة، لا أن يبقوا عالةً على أسرهم، وأدواتِ هدمٍ في مجتمعاتهم، وقنابل موقوتة في وطنهم نتيجةً لما يحسُّون به من إحباطاتٍ بمقارنة أنفسهم بأقرانهم، فالإحباطات النفسيَّة والاجتماعيَّة شِراكٌ لأعدائهم وأعداء الوطن لاصطيادهم داخليّاً وخارجيّاً وتشكيلهم وفق أهدافٍ وغايات يرسمها أولئك بحذقٍ يسمَّى غسل عقولهم في الكتابة والحديث عنهم، وفي الاستغراب كيف انحرفوا وانجرفوا لدرجة جعلهم أنفسهم وأجسامهم أحزمةً ناسفة في مناطق الصراعات الخارجيَّة أو في وطنهم، وإن تمكَّن الوطن من القبض عليهم قبل وصولهم المرحلة الأخيرة اكتفى بمناصحتهم دينيّاً تاركاً ضغوطاتهم دافعة لهم إلى براثن الجريمة والإرهاب مجدَّداً.