أمير المدينة المنورة: رعاية الأمة الإسلامية ووحدة صفها

رفع أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، باسمه وباسم أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه – مقاليد الحكم. وأكّد في تصريح بهذه المناسبة أن المملكة منذ أن أسسها وأرسى دعائمها الملك عبدالعزيز – رحمه الله – تضطلع بدورها الشامخ والريادي في الحرص على رعاية الأمة الإسلامية ووحدة صفها والسعي الدؤوب للعمل المشترك لتحقيق طموحات وآمال الشعوب الإسلامية، مبيناً أن تتابع أبناء الملك المؤسس على قيادة البلاد بمنهاج رشيد تركزت مضامينه على رعاية شؤون مواطنيهم والعمل الجاد على تحقيق الرخاء والأمن والاستقرار لهم بفضل الله تعالى نتج عنه علاقة خاصة ومُثلى بين ملوك المملكة ومواطنيهم يلحظه كل متابع ومراقب للشأن السعودي. وقال الأمير فيصل بن سلمان:» إن المملكة امتازت عن مثيلاتها من الدول بقوة التلاحم والصلة ووحدة الصف بين الحاكم والمحكوم، وخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – في أكثر من مناسبة ولقاء يطلب من المواطنين ممن له رأي أو اقتراح أو شكوى بالكتابة له مباشرة، ليؤكد مجدداً على أن قادة هذه البلاد حريصون على التواصل المباشر مع مواطنيهم في أسلوب ومنهج أبوي فُطرت عليه هذه البلاد وأهلها».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٥) صفحة (٤) بتاريخ (٠١-٠١-٢٠١٧)