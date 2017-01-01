وزير الخارجية: نقلة نوعية في الإدارة والحكم

أوضح وزير الخارجية عادل الجبير، أن المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نقلة نوعية في الإدارة وأسلوب الحكم وطريقة التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.

وأكد في كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، حرص الحكومة الرشيدة على انتهاج سياسة خارجية متزنة ورصينة، تنهل من إرث الماضي في التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه المملكة، مع مواكبة مستمرة لمتطلبات ما يستجد من أحداث ومخاطر تجتاح المنطقة ناجمة في معظم الأحوال عن تضافر التطرف العنيف مع موجة الإرهاب المنتشرة.

وقال: يصادف هذه الأيام مرور عامين على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في وطننا الغالي علينا جميعاً المملكة، وأشعر كما يشعر أبناء هذا الوطن بعظم ومغزى هذه المناسبة لما ترمز إليه من نوعية وحجم الإنجازات التي تحققت منذ تسلمه دفة الحكم ليواصل مسيرة البناء والنماء التي بدأها المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز، وخلفه في ذلك أبناؤه البررة. وأضاف: «مضى عامان على بدء عهد الملك سلمان الميمون، وشهدت فيه هذه الحقبة نقلة نوعية في الإدارة وأسلوب الحكم وطريقة التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وإنه من الطبيعي لكل مواطن مخلص أن يستذكر إنجازات هذه الفترة القصيرة وما تحقق خلالها من رؤى ومشاريع تهدف جميعها إلى الارتقاء بمكانة الوطن .

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٥) صفحة (٦) بتاريخ (٠١-٠١-٢٠١٧)