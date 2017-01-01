جدَّد أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر، باسمه واسم مواطني المنطقة، العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، رافعاً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتولي الملك المفدى -أيده الله- مقاليد الحكم، سائلاً المولى القدير أن يكلأهم برعايته وحفظه وأن يديم على وطننا الغالي ما ينعم به من أمن ورخاء وعزة ومنعة.
وقال أمير منطقة الجوف في تصريح له بهذه المناسبة: «إن السمة البارزة لقادة بلاد الحرمين الشريفين منذ عهد مؤسسها المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبنائه الملوك من بعده الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله -رحمهم الله- وحتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، هي التمسك بعقيدة التوحيد الصافية الصحيحة كما جاءت في «الكتاب والسنة» والعمل بمقتضاهما، ومحاربة الغلو والتطرف، كما أنها تتميز بحسن الجوار والالتزام بالأعراف الدولية». وأضاف الأمير فهد بن بدر «أن المملكة دأبت على محاربة الإرهاب بكل الوسائل»، لافتاً النظر إلى أن هذا العهد الزاهر تميز بحمل المملكة العربية السعودية لواءي «التحالف العربي لإعادة الشرعية لليمن الشقيق « و»التحالف الإسلامي»، حرصاً منها على وحدة الصف العربي والإسلامي، مع الاستمرار في دعم الشعب السوري الشقيق فيما يتعرض له من ظلم وقتل وتشريد من النظام الحاكم وأعوانه هناك».
أمير الجوف: الملك حرص على وحدة الصف العربي والإسلامي
جدَّد أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر، باسمه واسم مواطني المنطقة، العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، رافعاً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتولي الملك المفدى -أيده الله- مقاليد الحكم، سائلاً المولى القدير أن يكلأهم برعايته وحفظه وأن يديم على وطننا الغالي ما ينعم به من أمن ورخاء وعزة ومنعة.
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