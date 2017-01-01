«أمانة الأحساء»: تشغيل المواقف مدفوعة الأجر في وسط الهفوف.. اليوم

تبدأ أمانة الأحساء اليوم الأحد التشغيل الرسمي للمواقف الطولية «مدفوعة الأجرة» وذلك في وسط مدينة الهفوف من خلال شركة متخصصة في تشغيل وإدارة المواقف واستثمارها بما يتوافق مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أنه تم تنفيذ حملة توعوية وتعريفية خلال الفترة القليلة الماضية عن آليات تشغيل هذا النظام وطرق التعامل معه من قبل المواطن أو المقيم أو الزائر، حيث سعت الشركة المنفذة ومن خلال مرشديها إلى التجول في طرقات المنطقة المعنية لتوضيح أهمية البرنامج وآليات تشغيل النظام، إضافة إلى الحملات التعريفية الأخرى المصاحبة لذلك إعلاميّاً وعبر وسائل التواصل المختلفة، مضيفاً أنه سيتم تطبيق المخالفات للمواقف مع بدء تشغيله اليوم الأحد، مؤكداً أن الأمانة تحرص على رفع معدلات مرتادي هذه المنطقة التجارية المهمة ودعم الحركة الاقتصادية في المنطقة.

وذكر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، مساعد الأمين لتنمية الاستثمارات عبداللطيف العرفج أن مشروع تشغيل المواقف الطولية يهدف إلى توفير تنظيم المواقف لمرتادي المنطقة المركزية والإسهام في زيادة عوامل الجذب لها، والقضاء على المخالفات المرورية وإبراز صورة حضارية للمنطقة الشرقية منوهاً أن الشركة المشغلة والمستثمرة لمواقف السيارات الطولية «مدفوعة الأجرة» قامت بتجهيز البنية الرئيسة لتفعيل إدارة المواقف الطولية وسط الهفوف والعمل على تركيب 284 لوحة إرشادية وتركيب 6 لوحات كبيرة على مداخل المنطقة توجّه مرتادي المناطق في المنطقة المحددة لوقوف السيارات وتركيب عدد 142 جهاز دفع وعرض وتركيب ملصقات عليها لتوجيه المستخدم بطريقة الاستخدام، كما أن المستثمر يقوم من خلال المراقبين الفنيين التابعين للشركة بإرشاد مستخدمي أجهزة الدفع بطريقة استخدام المواقف.



نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٥) صفحة (٨) بتاريخ (٠١-٠١-٢٠١٧)