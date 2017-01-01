لقي مواطن «أربعيني» مصرعه، مساء أمس الأول، بطلقات نارية أثناء وجوده أمام منزل أحد أقاربه في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه عند العاشرة والنصف من مساء الجمعة تلقت شرطة محافظة القطيف بلاغاً من مستشفى القطيف المركزي عن إسعاف رجل متوفى نتيجة إصابته بطلقات نارية، وبالانتقال للمستشفى اتضح أنه مواطن أربعيني. وتشير الاستجوابات الأولية إلى تعرضه لإطلاق النار من مصدر مجهول أثناء وقوفه أمام منزل أحد أقاربه في بلدة العوامية. وأضاف «باشر المختصون في الشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة للكشف عن ملابساتها والبحث والتحري عن الجناة».
مصرع مواطن على يد مجهولين في «العوامية»
لقي مواطن «أربعيني» مصرعه، مساء أمس الأول، بطلقات نارية أثناء وجوده أمام منزل أحد أقاربه في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.
-
-
-
-
-
-
-
-
اتساع الاحتفاء بالانضمام العماني: تعزيز لسياسة المملكة ووحدة…
-
-
-
-
-
-
اتساع الاحتفاء بالانضمام العماني: تعزيز لسياسة المملكة ووحدة الصف
-
خطيبا الحرمين يحذران من جماعات التكفير والحزبية وموجات الإلحاد والإباحية
-
-
زوجات دبلوماسيين يتعرفن على استثمارات المرأة السعودية في «منتجون»
-
-
-
عروض فنية ومسابقات في اختتام فعاليات أسبوع النزيل الخليجي بـ «الشرقية»
-
«تعليم الشرقية» تختتم برنامج «تمكين» لمعلمي العلوم والرياضيات
-
-
-
أمراء جازان والشرقية والحدود الشمالية يدعون إلى التبرع لحملة إغاثة الشعب السوري
-
Profile