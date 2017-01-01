وزير الصحة: حنكة وسياسة

رفع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.

وقال: «بحمد الله نعيش اليوم مناسبة غالية وعزيزة على قلوبنا جميعاً وهي ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله ورعاه- ملكاً للبلاد، ففي هذا اليوم الخالد نستذكر جميعاً وبكل الفخر والاعتزاز مآثر خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ، وبصماته الواضحة على صعيد النماء والتطوير في عديد من المجالات المختلفة التي تمس حياة ورفاهية أبناء هذا البلد الكريم». وأضاف: «لقد شهد هذا العهد الميمون تحولات استراتيجية واعدة تمثلت في الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وجسدت حرص القيادة الحكيمة على إحداث نقلة نوعية في مناحي الحياة كافة، وأثبتت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، ونالت رضا واستحسان المواطنين، ولقد أكدت هذه المبادرات الكريمة والخطوات الجبارة أن مستقبل هذا الوطن مشرق بإذن الله وحافل بالبذل والعطاء لدعم مسيرة التنمية في بلادنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز».

وأوضح الربيعة أنه على الصعيد الدولي فقد تبوأ الملك سلمان بن عبدالعزيز مكانة رفيعة وحظي بتقدير دولي ونالت المملكة بقيادته احترام الجميع نتيجة لمواقفه الثابتة وقراراته الحاسمة التي تدل على ما يتمتع به من حنكة سياسية وحسن إدارة للأمور بحكمة وحصافة أسهمت ولله الحمد في صنع قرارات تاريخية ستظل عالقة في الأذهان.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٥) صفحة (٦) بتاريخ (٠١-٠١-٢٠١٧)