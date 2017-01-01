نائب أمير حائل: برامج تطويرية ومنهجية عملية

الأمير عبدالعزيز بن سعد

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أعرب نائب أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز عن تهنئته للقيادة الحكيمة والشعب السعودي الوفي بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين وقال: «القلوب تبتهج والمشاعر تحلق عالياً في سماء الفخر ونحن نشهد بلادنا في كل يوم لها منجز وفي كل عام تحتفل بتجديد البيعة والكل يعيش حياة كريمة وبأمن وأمان». مضيفاً أن «البرامج التطويرية والمنهجية العملية التي شهدناها مع بدء هذا العهد الزاهر تجعلنا أكثر تفاؤلاً بالمستقبل وبما ينتظر أبناء الوطن في كافة المناطق من خير وحياة أفضل بإذن المولى القدير».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٥) صفحة (٥) بتاريخ (٠١-٠١-٢٠١٧)
بيعة الحزم
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