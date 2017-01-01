أمير الحدود الشمالية: نقلة تحديث وتطوير شاملة في مختلف المجالات

أكد أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظة الله ـ سخر جل وقته وراحته وجهده من أجل الوطن والمواطن منذ أن تقلد- يحفظه الله- مقاليد الحكم بهذه البلاد التي شهدت في عهده الميمون نقلة تحديث وتطوير شاملة في مختلف المجالات.

وقال : «إن البيعة المباركة تمثل نموذجاً رائعاً في تاريخ البلاد ودليلاً راسخاً على متانة العلاقة وقوة الروابط بين الراعي والرعية، تتجسد من خلالها أبهى صور التلاحم بين القائد وشعبه، ولعلنا نستذكر الخطاب التاريخي الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لشعبة أبناء المملكة العربية السعودية عندما تولى- أيده الله- مقاليد الحكم في هذه البلاد، الذي ضمنه عديداً من المرتكزات المهمة التي تمثل السياسة التي ينتهجها- أيده الله- في الداخل والخارج.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٥) صفحة (٥) بتاريخ (٠١-٠١-٢٠١٧)