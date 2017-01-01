أكد أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظة الله ـ سخر جل وقته وراحته وجهده من أجل الوطن والمواطن منذ أن تقلد- يحفظه الله- مقاليد الحكم بهذه البلاد التي شهدت في عهده الميمون نقلة تحديث وتطوير شاملة في مختلف المجالات.
وقال : «إن البيعة المباركة تمثل نموذجاً رائعاً في تاريخ البلاد ودليلاً راسخاً على متانة العلاقة وقوة الروابط بين الراعي والرعية، تتجسد من خلالها أبهى صور التلاحم بين القائد وشعبه، ولعلنا نستذكر الخطاب التاريخي الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لشعبة أبناء المملكة العربية السعودية عندما تولى- أيده الله- مقاليد الحكم في هذه البلاد، الذي ضمنه عديداً من المرتكزات المهمة التي تمثل السياسة التي ينتهجها- أيده الله- في الداخل والخارج.
أمير الحدود الشمالية: نقلة تحديث وتطوير شاملة في مختلف المجالات
أكد أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظة الله ـ سخر جل وقته وراحته وجهده من أجل الوطن والمواطن منذ أن تقلد- يحفظه الله- مقاليد الحكم بهذه البلاد التي شهدت في عهده الميمون نقلة تحديث وتطوير شاملة في مختلف المجالات.
-
-
-
-
-
-
-
-
اتساع الاحتفاء بالانضمام العماني: تعزيز لسياسة المملكة ووحدة…
-
-
-
-
-
-
اتساع الاحتفاء بالانضمام العماني: تعزيز لسياسة المملكة ووحدة الصف
-
خطيبا الحرمين يحذران من جماعات التكفير والحزبية وموجات الإلحاد والإباحية
-
-
زوجات دبلوماسيين يتعرفن على استثمارات المرأة السعودية في «منتجون»
-
-
-
عروض فنية ومسابقات في اختتام فعاليات أسبوع النزيل الخليجي بـ «الشرقية»
-
«تعليم الشرقية» تختتم برنامج «تمكين» لمعلمي العلوم والرياضيات
-
-
-
أمراء جازان والشرقية والحدود الشمالية يدعون إلى التبرع لحملة إغاثة الشعب السوري
-
Profile