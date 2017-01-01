أمير تبوك: أمن وأمان واستقرار في كل مجالات الحياة

رفع أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه – رعاه الله – مقاليد الحكم ، داعياً الله تعالى أن يمد في عمره وأن يجزيه خير الجزاء لما قام ويقوم به من عمل مميز للوطن والشعوب العربية والإسلامية وللعالم.

وقال بهذه المناسبة :» من المصادفة أن يتزامن هذا اليوم بعد أيام قليلة من صدور ميزانية الخير والتفاؤل والرؤية وهذا الأمر لم يتم بسهولة إنما بتصميم وعمل وجد لما فيه مصلحة البلاد وأهلها، على الرغم من كل الظروف التي تحيط بالعالم ككل وتحيط بنا، استطاعت الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – أن تؤمن قبل كل شيء الأمن والأمان لمواطنيها والاستقرار في كل مجالات الحياة بما فيها المجال الاقتصادي، مما يعد دليلاً على حكمة وحنكة القيادة»، منوهاً بالجهود المبذولة في الوصول لتحقيق رؤية المملكة 2030 وإنجاحها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٥) صفحة (٤) بتاريخ (٠١-٠١-٢٠١٧)