وزير الاقتصاد والتخطيط: المبادرات الاستراتيجية

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه أن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم تاريخي نجدد عبرها الولاء والطاعة لقائد الحزم والعزم، ونستذكر إطلاقه إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية في تاريخ وطننا المعطاء، وهي مبادرة «رؤية المملكة 2030» أو رؤية الحاضر للمستقبل، هذه الرؤية التي بدأ العمل بها اليوم، ويتم من خلالها تنويع مصادر اقتصادنا، ودعم نموه، والاستفادة من عمقنا العربي والإسلامي، وموقعنا الاستراتيجي كمحور ربط بين ثلاث قارات.

وقال: «مما يستوجب الوقوف عنده طويلاً هنا، أن المملكة أضحت بحمد الله ركيزة أساسية من ركائز عالمنا المعاصر بعضويتها في مجموعة العشرين، واقتصادها الأكبر في محيطها الإقليمي، وقد تحققت هذه الإنجازات العظيمة في ظل مناخٍ دوليٍ مضطرب، ومحيطٍ إقليمي تتنازعه الأزمات، الأمر الذي يؤكد على حكمة قيادة هذا الوطن التي تجيد قراءة الواقع واستشراف المستقبل. داعيا الله عز وجل أن يكلل الجهود بالتوفيق والنجاح».

وتقدم في هذه المناسبة بأصدق آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولي ولي العهد والشعب السعودي كافة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٥) صفحة (٦) بتاريخ (٠١-٠١-٢٠١٧)