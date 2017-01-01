رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد ، بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.
وعبر الوزير، عن اعتزازه بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، التي يتجدد فيها الفخر والولاء لخادم الحرمين الشريفين، الذي يشهد الوطن في عهده الزاهر تواصل النهضة التنموية والحضارية الشاملة، والمحافظة على مكتسبات المملكة الشامخة التي أرسى دعائمها الملك عبدالعزيز رحمه الله، وتابع مسيرة البناء والتطوير أبناؤه الملوك من بعده.
وقال الغفيص إن سياسة ونهج ورؤية الملك سلمان أسست لمرحلة إصلاحية وتنموية شاملة ومستدامة تجسدت في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 الطموحة التي أكدت على اعتماد المنهجيات والاستراتيجيات الحديثة في الإدارة، وتبني محاور رؤية عميقة ذات أبعاد اقتصادية وتنموية، للوصول إلى مستقبل مزدهر، وتنمية وطنية مستدامة، تنعكس على رفاهية المواطنين والمواطنات، وتعزز مكانة المملكة في الساحة الدولية.
وختم تصريحه قائلا: «إن ذكرى البيعة تجسد أسمى صور التلاحم والمحبة بين الشعب والقيادة الكريمة، ولاشك أن هذا التناغم أضحى سمة ومنهجاً سعودياً نفخر به، وانعكس على ازدهار المسيرة التنموية في هذا الوطن المعطاء».
وزير العمل والتنمية الاجتماعية: تلاحم ومحبة بين الشعب والقيادة الكريمة
رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد ، بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.
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