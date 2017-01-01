أمير الشرقية يدشِّن «دافع» في جامعة الإمام عبدالرحمن.. اليوم

يدشِّن أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف ظهر اليوم برنامج «دافع» الوطني الذي تحتضنه الجامعة وتفعله عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة في القاعة الكبرى للمؤتمرات في المدينة الجامعية بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش ووكلاء الجامعة والعمداء وعميدات الكليات.

من جانبه رحّب مدير جامعة الدمام، الدكتور عبدالله بن محمد الربيش بأمير المنطقة الشرقية في رحاب الجامعة وتدشينه لبرنامج «دافع» الوطني وقال «إن حضور أمير الشرقية لتشريف للجامعة ولمنسوبيها، وهذا البرنامج يُعد أحد أهم المبادرات التي تحتضنها الجامعة، حيث يُعد برنامج « دافع» الوطني مبادرة مجتمعية وطنية تهدف إلى تأهيل منسوبي الجامعة وأفراد المجتمع ليكونوا دروع سلامة بشرية تطوعية واعية عالمية الأفق، دولية الخبرة، وطنية التوجهات مشيراً إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق الريادة في تحصين المجتمع وضمان السلامة المدنية بطرق آمنة وفق معايير جودة عالمية.

من جانبها أوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة في الجامعة ورئيسة فريق برنامج «دافع» الوطني ، الدكتورة نجاح بنت مقبل القرعاوي أن تدشين البرنامج اليوم سيكون انطلاقة متميزة لهذا البرنامج برعاية كريمة من لدن أمير المنطقة الشرقية، وهذا ما يؤكد دعمه – يحفظه الله – لكافة برامج ونشاطات الجامعة، وقد عيّنت للبرنامج أهداف رئيسة في ثلاثة محاور، وهي اتخاذ كل التدابير الممكنة للتخفيف من معاناة البشر الناجمة عن الكوارث والحد بإذن الله من الخسائر المتوقعة، وفتح المجال التطوعي لأفراد المجتمع، وتوجيه مجالات الأبحاث التطبيقية، والدراسات العلمية لدراسة وتطوير السلامة المدنية وطرق التعامل مع الكوارث.

وشدّدت القرعاوي على أن البرامج يحمل أهمية اجتماعية كبيرة، ورسالة وطنية ملحّة، لافتةً إلى أن الكوارث التي شهدها المجتمع في السنوات الثلاث كحوادث السيول والحرائق أثبتت الحاجة إلى وجود برنامج وطني من نوع «دافع» و أن ما يقدمه البرنامج من دورات تدريبية متخصصة ستسهم في تحسين جودة المساعدات الإنسانية، فضلاً عن تأهيل عدد كاف من أفراد المجتمع للاستجابة الفورية للمواقف الطارئة وخير عون لرجال الدفاع المدني بإذن الله.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٥) صفحة (٨) بتاريخ (٠١-٠١-٢٠١٧)