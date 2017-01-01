اعتمد وزيرالشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ إقامة الدورة التدريبية (11) على مهارات تحكيم المسابقات القرآنية للمحكمين والمحكمات، ضمن الفعاليات المصاحبة للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الـ (19) التي تنظمها الوزارة لهذا العام في الرياض وتبدأ فعالياتها الخميس 16 رجب المقبل ولمدة أربعة أيام على فترتين صباحية ومسائية. وأوضح الأمين العام للمسابقة الدكتور منصور السميح أن الأمانة تسعى إلى تأهيل محكمين ومحكمات للمسابقات القرآنية محلياً ودولياً على مستوى عالٍ من المهنية والاحتراف.
مهارات تحكيم المسابقات القرآنية
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٥) صفحة (٢) بتاريخ (٠١-٠١-٢٠١٧)
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