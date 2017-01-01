الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: محطة لتأمُّل إنجازات ضخمة

رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد وولي ولي العهد بمناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين، واصفاً هذه المناسبة بأنها فرصة لتجديد الولاء والحب والانتماء لمن أعطى لوطنه ومواطنيه وبذل بلا حدود.

وأوضح أن البيعة تمثل محطة لتأمل هذه الإنجازات الضخمة التي تحققت خلال عامين، مشيراً إلى أنها تجسِّد مدى بُعد النظر وثاقب الرأي الذي يتصف به خادم الحرمين وعمق التخطيط وثبات المبادئ التي مكنته – بعد توفيق الله – من إرساء دعائم الاستقرار في بلادنا، إضافة إلى دوره الإقليمي والدولي في إدارة الدفة السياسية للبلاد، تلك الإدارة التي شهدت بمدى براعته واقتداره لمواجهة التحديات العالمية وبقرارات مصيرية وتاريخية حاسمة جسدت دور المملكة في عهده للمساهمة الفاعلة في الساحتين الإقليمية والدولية عن طريق تبني القضايا العادلة والدفاع عن مبادئ السلام وتحقيق الاستقرار، ومكافحة الإرهاب والجريمة والفساد، إضافة إلى سياسة حكيمة تقوم على تعزيز السلام العالمي وتحقيق التعاون الدولي والإسهام في دعم الشعوب والنهوض بها.

وقال السند: إن مرور عامين على مبايعة خادم الحرمين الشريفين، تضمنت بصمات مميزة في تاريخ المملكة؛ حيث حظي عهده – رعاه الله – برؤية المملكة 2030 المبنية على إستراتيجيات تنظر للواقع بموضوعية وتوظف جميع الإمكانات المادية وغير المادية لتحقق طموح قادة هذه البلاد في السعي لريادة المملكة وإسعاد شعبها ورعاية قيمها الإسلامية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٥) صفحة (٤) بتاريخ (٠١-٠١-٢٠١٧)