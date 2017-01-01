بيعة الحزم
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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الملك سلمان وثّق اوتاد الأمن والأمان في ارجاء مملكة العز المملكه العربيه السعوديه ومعه رجال دولة عاهدوا ألله وعاهدوه عي تحقيق العدل والمساواه والحب والخير في وطن الخير والمواطنين النبلاء الذين هم أيضاً يشاركون في التطوير والتحديث والبناء وعاهدوا ألله على خدمة الله والمليك والوطن ودام عزك يا ملكنا سلمان ملك الحزم والعزم والحسم ودام عزك يا وطن .