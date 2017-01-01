منافسات – إدارة مدينة الملك فهد العسكرية بالمنطقة الشرقية

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٥) صفحة (٠٦) بتاريخ (٢٠١٧-٠١-٠١)

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