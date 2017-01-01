أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، الأحد، أن بلاده باتت في “المراحل الأخيرة” من تطوير صاروخ بالستي عابر للقارات.

وقال كيم في خطاب متلفز لمدة ثلاثين دقيقة بمناسبة حلول العام الجديد “نحن في المراحل الأخيرة قبل اختبار اطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات”، مضيفا ان بيونغ يانغ اصبحت “قوة نووية” في 2016.

وتابع كيم ان كوريا الشمالية باتت “قوة عسكرية لا يمكن حتى لاقوى اعدائها ان ينالوا منها”.

وخلال العام 2016، اجرت بيونغ يانغ تجربتان نوويتان واطلقت عدة صواريخ في اطار سعيها الدائم الى التمكن من بلوغ الاراضي الاميركية بصاروخ مزود براس نووي.

وينقسم المحللون ازاء القدرة الفعلية لكوريا الشمالية على حيازة سلاح نووي خصوصا وانها لم تنجح ابدا في اطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات.

إلا انهم يجمعون على ان بيونغ يانغ حققت تقدما هائلا في هذا الاتجاه منذ تولى كيم الحكم بعد وفاة والده كيم جونغ ايل في ديسمبر 2011.