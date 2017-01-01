عبرت فرنسا مساء السبت عن “املها” بـ”احترام كامل” لوقف اطلاق النار في سوريا، داعية الى استئناف سريع “للمفاوضات السياسية برعاية الامم المتحدة” بعد تبني مجلس الامن الدولي قرارا يدعم خطة روسية تركية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان ان “التبني بالاجماع للقرار 2336 يظهر الاهمية التي يوليها المجتمع الدولي لتطبيق وقف اطلاق النار في سوريا”.

واضاف ان فرنسا “تأمل الآن باحترام وقف اطلاق النار بالكامل بهدف حماية حياة المدنيين والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الانسانية”.

وجاء في البيان أن “من الملح ايضا ان يتم استئناف المفاوضات السياسية برعاية الامم المتحدة استنادا الى بيان جنيف وقرارات مجلس الامن ذات الصلة. وستؤدي فرنسا دورها بالكامل” في تلك المفاوضات.

اصدر مجلس الامن الدولي السبت قرارا بالاجماع يدعم الخطة الروسية التركية لوقف اطلاق النار في سوريا وبدء مفاوضات لحل النزاع في هذا البلد.

لكن القرار اكتفى ب”اخذ العلم” بالاتفاق الذي اعلنته موسكو وانقرة في 29 ديسمبر، مذكرا بضرورة تطبيق “كل قرارات” الامم المتحدة ذات الصلة حول سوريا.