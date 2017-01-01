انتحاريان يقتلان شخصين في طرطوس

أعلن التلفزيون السوري بعد منتصف الليل اليوم الأحد أن انتحاريين فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الأمن في مدينة طرطوس الساحلية.

وبسحب ما نقلت “رويترز” فان القتيلين كانا ضمن دورية أمنية أوقفت الانتحاريين قبل أن يفجرا نفسيهما. وقال إن أشخاصاً آخرين بينهم مدنيون أصيبوا. ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات وقعت نفذها انتحاريون في طرطوس مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل.

ولم تستهدف طرطوس منذ شهور ونجت إلى حد كبير من أعمال العنف التي تجتاح مناطق أخرى في البلاد.

وجاء الهجوم بعد أن دخل وقف هش لإطلاق النار بدعم روسي وتركي وترحيب من الأمم المتحدة يومه الثالث في ظل انتهاكات شملت اشتباكات وغارات جوية.

وفي مايو، قتلت سلسلة تفجيرات عشرات الأشخاص في طرطوس ومدينة أخرى على ساحل البحر المتوسط بالقرب من أراضي تسيطر عليها الحكومة وتستضيف قواعد عسكرية روسية.

وتدعم روسيا الرئيس السوري بشار الأسد في الصراع المستمر منذ 6 سنوات والذي قتل ما يربو على 300 ألف شخص وشرد ما يزيد على 11 مليوناً.

وتعرض مقاتلو المعارضة لهزيمة كبيرة عند طردهم من آخر معقل حضري رئيسي لهم في حلب الشهر الماضي.