كندا توقف طيارا مخموراً قبل إقلاعه بطائرة تقل 99 راكبا

أوقف طيار يعمل لحساب شركة “سانوينغ” للطيران السبت بعد أن عثر عليه ثملا داخل طائرة بوينغ 737 كان يوشك على الاقلاع بها من مطار كالغاري في غرب كندا.

وتم العثور على الطيار البالغ من العمر 37 عاما ثملا قبل حلول الساعة السابعة صباحا في قمرة قيادة الطائرة التي كان مفترضا أن يقلع بها الى كانكون في المكسيك، وكان على متنها 99 راكبا فضلا عن خمسة من افراد طاقمها.

وقبل انطلاق الرحلة لاحظ افراد الطاقم ان الطيار “يتصرف بغرابة” قبل ان “يغمى عليه في قمرة القيادة”. وسارع الطاقم الى ابلاغ السلطات.

ولاحقا اقتيد الطيار خارج الطائرة ووضعته شرطة كالغاري قيد الاحتجاز بحسب ما جاء في بيان للشرطة.

وأوضحت السلطات ان الطيار كان مخمورا ولديه في جسده نسبة كحول تتجاوز ثلاثة أضعاف المستوى المسموح به، بعد ساعتين على توقيفه.

وبحسب الشرطة، فقد اتهم الطيار بأنه كان يتولى مسؤولية الطائرة وهو بحال من الثمالة تزيد عن الحد القانوني. ويواجه الطيار اتهامات أخرى محتملة.

وقال متحدث باسم “سانوينغ” لوسائل الاعلام المحلية ان الشركة ممتنة للطاقم لعمله على حل “هذا الحادث المؤسف”. وأقلعت الطائرة لاحقا بقيادة طيار آخر.