اعتماد زمالة جامعة الملك سعود لجراحة المناظير

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برنامج زمالة جامعة الملك سعود لجراحة المناظير والإصابات الرياضية الذي أنطلق عام 2013م كأول برنامج معتمد في نفس التخصص على مستوى المملكة.

وأوضح عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن علي فودة، أن كلية الطب و المدينة الطبية بجامعة الملك سعود ممثلةً بمستشفى الملك خالد الجامعي تعد من المراكز الرائدة والمتميزة في علاج الإصابات الرياضية على مستوى المملكة، حيث تلقى العديد من الرياضيين والمحترفين علاج الاصابات الرياضية بها.

وأشار الى أن المستشفى يستقبل سنوياً أعداد كبيرة من المرضى المحولين من مختلف مستشفيات المملكة، حيث يتم إجراء أكثر من 600 عملية سنوياً في مجال الإصابات الرياضية وجراحة المناظير.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالعزيز بن زامل العمر رئيس وحدة جراحة المناظير والاصابات الرياضية والمشرف على برنامج زمالة جامعة الملك سعود لجراحة المناظير والإصابات الرياضية: يوجد حالياً فريق طبي متخصص مكون من 5 إستشاريين جرّاحين من حملة البورد والزمالة الكندية والأمريكية في تخصص جراحة المناظير و الإصابات الرياضية من أعضاء هيئة تدريس في كلية الطب، مبينًا أن المدينة الطبية الجامعية تضم أيضاً مركزاً متقدماً لتأهيل وعلاج الإصابات الرياضية.

وحول شروط وطريقة التقديم على زمالة جراحة المناظير والإصابات الرياضية أفاد العمر أنه يمكن التقديم لبرنامج الزمالة شرط أن يكون المتقدم من حملة البورد في جراحة العظام، مشيراً الى أنه وبعد إنهاء المدة المطلوبة للتخرج التي تستغرق سنتين واجتياز الإمتحان بنجاح ينال المتدرب شهادة الزمالة في تخصص جراحة المناظير و الإصابات الرياضية ويمكن بعدها أن ينال بعدها درجة إستشاري.

وأبان الدكتور عبدالعزيز العمر أنه يمكن تقديم الطلبات مباشرة عن طريق البريد الالكتروني orthokkuhksu.edu.sa أو الفاكس رقم 4679436-011 أو من خلال صندوق البريد على العنوان التالي جامعة الملك سعود كلية الطب مستشفى الملك خالد الجامعي قسم جراحة العظام (49) صندوق بريد 7805، الرياض 11472، و للاستفسار و لمزيد من المعلومات تم تخصيص الرقم 4670871-011، مؤكداً على أن أخر موعد لتقديم الطلبات 15/1/2017 م، وسيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لاحقاً بعد إكتمال الطلبات.