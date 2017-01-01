احباط تهريب 330 كيلو جرام حشيش

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، خلال الفترة من 25 إلى 30/3/1438ه‍، من إحباط محاولات عدة لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجازان العقيد البحري الركن ساهر الحربي؛ إن قوات حرس الحدود رصدت أشخاصاً حاولوا الدخول إلى الحدود السعودية، عبر مسؤوليات منطقة جازان، مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، مبيناً أنه نتج عن ذلك القبض على أربعة أشخاص من الجنسية الإثيوبية، وشخص واحد سعودي الجنسية، وكان مجموع ما قبض عليه 336.3 ثلاثمائة وستة وثلاثين كيلوجراماً وثلاثة جرامات من الحشيش المخدر.

وأضاف العقيد ساهر الحربي، بأن المضبوطات والمتهمين المقبوض عليهم، أحيلوا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.