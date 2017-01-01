قتلي وجرحي سعوديين في تفجير اسطنبول

أعلنت القنصلية العامة للمملكة في اسطنبول بتركيا، وفاة 5 وإصابة قرابة الـ 10 أشخاص سعوديين، في العملية الإرهابية التي وقعت في الساعات الأولى من اليوم الأحد في اسطنبول، واستهدفت محتفلين برأس السنة الميلادية.

وقال الوزير المفوض في القنصلية العامة في إسطنبول والقائم في أعمال القنصلية عبدالله الرشيدان، إن فريق كامل من القنصلية باشر موقع الحادثة، ونتج عن الحادث حتى مساء اليوم الأحد وفاة 5 وإصابة قرابة الـ 10 أشخاص سعوديين، مضيفا بأنهم لا يزالون يتابعون حالة المصابين، ويتواصلون مع الأمن التركي لمتابعة الأعداد المصابة من السعوديين بشكل نهائي.

ونوه الرشيدان إلى أن جميع الهواتف في القنصلية تعمل على مدار الساعة، داعياً أي مواطن يتعرض لأي أذى لا قدر الله التواصل على الفور عبر الهواتف أو موقع القنصلية الإلكتروني، أو على حساب القنصلية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان الاعتداء الذي استهدف ملهى ليلياً في اسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة، فجر اليوم، خلّف 39 قتيلاً من بينهم 16 أجنبياً و69 جريحاً من بينهم 4 إصابتهم خطيرة، ولا تزال أعمال البحث عن الإرهابي مستمرة.