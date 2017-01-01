خادم الحرمين يتلقى رسالة من أمير دولة الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقام بنقل الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين، تحيات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين تحياته لسموه.

حضر الاستقبال، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

وكان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، قد وصل إلى الرياض اليوم والوفد المرافق له.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح، ومندوبٌ من المراسم الملكية.