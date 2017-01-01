إلزام الراجحي بإعادة ما تم خصه من العملاء

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي مصرف الراجحي بالإعلان لعملائه عن الخلل الذي حدث في شهر ديسمبر ونتج عنه خصم ما يزيد عن النسبة المحددة نظاماً مما أثر على بعض العملاء.

وإعادة ما تم خصمه بالزيادة عن قسط إلى حساباتهم خلال يومي عمل دون الحاجة إلى تقدّم العميل بطلب إلى المصرف، والتواصل مع العملاء المتأثرين على إعادة جدولة القسط المتأخر دون أن يكون هناك أية تكلفة إضافية على العميل.

وأوضحت المؤسسة أن ذلك يأتي انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، مشيرة إلى أنه جار العمل على تحديد مسببات الخلل, وبناءً على ما سيتضح ستتخذ الإجراءات النظامية المناسبة.