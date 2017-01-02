أعلن الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عزمه على أن يجعل من 2017 «عاما من أجل السلام»، في رسالة بثت بمناسبة العام الجديد وتسلمه مهام منصبه.
وخلف غوتيريس في الأول يناير بان كي مون على رأس الأمم المتحدة، وورث ملف الحرب السورية المعقد.
وكتب غوتيريس «في هذا اليوم الأول على رأس الأمم المتحدة، يراودني السؤال: كيف نساعد ملايين الأشخاص الذين تحاصرهم النزاعات؟».
وأضاف «في هذا اليوم الأول من العام الجديد، أطلب منكم جميعاً أن تتخذوا معي هذا القرار: فلنلتزم بجعل السلام أولويتنا المطلقة».
وأوضح الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أن «كل ما نقدره ونجله بصفتنا عائلة بشرية – الكرامة والأمل والتقدم والازدهار- رهن بالسلام. لكن السلام رهن بنا».
وأضاف غوتيريس «قفوا إلى جانبي في خدمة السلام، يوما بعد يوم. ولنجعل من 2017 عاما للسلام».
ودعا رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي السابق إلى أن «نجعل من 2017 السنة التي يتعين علينا جميعاً فيها من مواطنين وحكومات وقادة، بذل كل ما في وسعنا لتجاوز خلافاتنا».
وخلص الأمين العام الجديد للأمم المتحدة إلى القول «من التضامن والتعاطف في حياتنا اليومية، إلى الحوار والاحترام، أيا تكن الانقسامات السياسية، من وقف إطلاق النار في ساحات القتال إلى التسويات على طاولة المفاوضات».
أمين عام الأمم المتحدة الجديد يعتزم جعل 2017 عاماً للسلام
أعلن الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عزمه على أن يجعل من 2017 «عاما من أجل السلام»، في رسالة بثت بمناسبة العام الجديد وتسلمه مهام منصبه.
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لعل الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يكون أفضل أمين عام لهيئة أممية متهالكة فتكت بها أمراض الشيخوخة.
كنا نأمل أن يأخذ بدفة هذه المؤسسة شاب يجيد الإدارة الأممية بعصرية وحزم وفعالية.