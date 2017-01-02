كما يعلم الجميع «قولاً في الغالب» لا «عملاً في المُجمل» أن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما هي محطة عبور لحياة أخرى كما وصفها خالقها «جل في علاه»، وأُعطيت شأنها الحقيقي من قبل رسول الأمة -صلى الله عليه وسلم- في وصف لا ينطق عن الهوى فقال «إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها».

ماذا لعلنا -أحبتي- أن نفهم من مُجمل النصوص الشرعية وهي تُعرض علينا ونعيش نتائجها لمن نُودعه لخُروج لا عودة فيه؟ الحقيقة أننا خلق لا نعي ما لنا وما علينا، والدليل أننا نسمع تلك النصوص تُتلى ولا نعمل بها، ونعيش الرحيل النهائي ولا نتعظ، رغم أننا واقفون في طابور الانتظار، نرتقب دورنا، فمن نحن؟

نحن خلق نعلم ذلك كله، ونعلم أن البقاء الحقيقي في هذه الدنيا لا يُعادل «لحظة» في عالم الوجود، ومع هذا أحبتي وكجزء من ظلم الإنسان لنفسه وجهله بها يرتكب في حق الله ما لا يعلمه إلا هو سبحانه، ويا ليت شعري أننا نقف عند هذا الحد، فالله هو الغني الحميد الذي ليس له حاجة فيما نعمل، وهو الغفور الرحيم «لنا» والودود «بنا» رغم تقصيرنا في حقه، فهو الكريم لا غيره، والمُتفضل فلا شبيه، ويستمر جهل الإنسان وظلمه لنفسه ليظلم من حوله وممن يتقاسم معه هذا الكون من أخذ للحقوق وتسلط وظلم وتجبر واستغلال واستعلاء وتكبر، ويمتد شره ليشمل الحيوان والجماد. العجب العُجاب أن الإنسان يعمل ذلك كله بحثاً عن السعادة والهناء والراحة، وخلال رحلة البحث لا يجد إلا العناء، وفي الوصول يكمن الشقاء ويكون قد أزف الرحيل ليعيش ألم ما قد أوكت يداه، ويستقرئ ما ينتظره. ولعل أبا «الحسن التهامي» قد لخص ذلك كله في هذا البيت من قصيدته المرثية «طُبعت على كدر وأنت تريدها…صفو من الأقذار والأكدار».

يكمن السر هنا «أعزتي» في مدى امتلاكنا لمهارات العيش والتعايش وفقاً «للوصف الوظيفي الحياتي/ الأخروي الرباني» لجودة حياة يستحقها الجميع فوق الأرض وتحتها ويوم العرض.