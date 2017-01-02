سعيد وهاس
طُبعت على كدر
كما يعلم الجميع «قولاً في الغالب» لا «عملاً في المُجمل» أن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما هي محطة عبور لحياة أخرى كما وصفها خالقها «جل في علاه»، وأُعطيت شأنها الحقيقي من قبل رسول الأمة -صلى الله عليه وسلم- في وصف لا ينطق عن الهوى فقال «إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها».
ماذا لعلنا -أحبتي- أن نفهم من مُجمل النصوص الشرعية وهي تُعرض علينا ونعيش نتائجها لمن نُودعه لخُروج لا عودة فيه؟ الحقيقة أننا خلق لا نعي ما لنا وما علينا، والدليل أننا نسمع تلك النصوص تُتلى ولا نعمل بها، ونعيش الرحيل النهائي ولا نتعظ، رغم أننا واقفون في طابور الانتظار، نرتقب دورنا، فمن نحن؟
نحن خلق نعلم ذلك كله، ونعلم أن البقاء الحقيقي في هذه الدنيا لا يُعادل «لحظة» في عالم الوجود، ومع هذا أحبتي وكجزء من ظلم الإنسان لنفسه وجهله بها يرتكب في حق الله ما لا يعلمه إلا هو سبحانه، ويا ليت شعري أننا نقف عند هذا الحد، فالله هو الغني الحميد الذي ليس له حاجة فيما نعمل، وهو الغفور الرحيم «لنا» والودود «بنا» رغم تقصيرنا في حقه، فهو الكريم لا غيره، والمُتفضل فلا شبيه، ويستمر جهل الإنسان وظلمه لنفسه ليظلم من حوله وممن يتقاسم معه هذا الكون من أخذ للحقوق وتسلط وظلم وتجبر واستغلال واستعلاء وتكبر، ويمتد شره ليشمل الحيوان والجماد. العجب العُجاب أن الإنسان يعمل ذلك كله بحثاً عن السعادة والهناء والراحة، وخلال رحلة البحث لا يجد إلا العناء، وفي الوصول يكمن الشقاء ويكون قد أزف الرحيل ليعيش ألم ما قد أوكت يداه، ويستقرئ ما ينتظره. ولعل أبا «الحسن التهامي» قد لخص ذلك كله في هذا البيت من قصيدته المرثية «طُبعت على كدر وأنت تريدها…صفو من الأقذار والأكدار».
يكمن السر هنا «أعزتي» في مدى امتلاكنا لمهارات العيش والتعايش وفقاً «للوصف الوظيفي الحياتي/ الأخروي الرباني» لجودة حياة يستحقها الجميع فوق الأرض وتحتها ويوم العرض.
لو تمكن ما كتبت من قلب كل انسان على هذه الكره الارضيه واستوعبها الانسان بعمق لساد الامن والامان والاستقرار ولكن النفس البشريه لوامه اماره مجادله تنسى وتتمنى وتكفر ثم تندم وتتمنى وتطمح النفس البشريه خليط من التناقضات تعجز ان تفهم نفسهاولا يفهمها بحق الى من خلقها
اعتقد ان السبب في عدم تطبيق النصوص الشرعيه هو عدم وجود الجديه الكافيه و طول الأمل في الدنيا مما يحفز الشيطان ليقوم بعمله ع اكمل وجه. كذلك ما نراه من انتقاد الدعاه لبعضهم مما يفقد المصداقيه فيهم.
كذلك عمليه تلقين النصوص الشرعيه و قراتها كما هي بدون شرح و حوار و تفنيد هو سبب اخر.
عمليه إلقاء النص مع فن التأثير له دور في الفهم و الاستيعاب و هذا يجهله الكثير من الدعاه
خلاصه القول ان المساله ذو طرفين الواعض الغير ملم و المستمع الغير متيقظ تودي الي فشل إيصال الموعضه احيانا المكان و الزمان سببين اخرين.
لكي يصل النص هناك عوامل لا بد من يوفرها :
١ .استحضار النيه و الجديه من المتلقي للاستفاده
2. سهوله إلقاء و شرح النص بدون تكلف من الواعض
3. وجود البيئة المناسبه
اصبحت النصوص الشرعيه تأتي كنصوص صماء في برامج التواصل الاجتماعي و لا يستفاد منها كثيرا بل بالعكس قد تعطي المتلقي عاده عدم الاهتمام بها
“هناك من يحفظ القران ولا يفهمه او يفهمه ع حسب رغبته فيما يخدمه”
موضوع جميل لكن الله المستعان انت مثل الي يقبص في حيد
نسال الله السلامه و حسن الخاتمه
صفيه هانم