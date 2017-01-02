أميناً على ثروات وطنه راعياً لمصالح شعبه

أعرب رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي، عن سعادته بالذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، مجدداً الولاء والبيعة له خادماً للحرمين الشريفين، قائداً فذاً وحكيماً، أميناً على ثروات وطنه، راعياً مصالح شعبه، مسانداً قضايا أمتيه الإسلامية والعربية.

وقال: في اليوم الثالث من شهر ربيع الآخر من عام 1436هـ بايعتْ جموع الشعب السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ليتولى مسؤولية قيادة البلاد في ظل ظروف سياسية وأمنية واقتصادية غاية في التعقيد وبالغة في الصعوبة على الصعيد الإقليمي والدولي، فما وجدنا منه إلا الحكمة في تناول الملفات السياسية الشائكة، والشجاعة في واتخاذ إصلاحات اقتصادية، والتعامل بحسم مع كل ما يمس أمن الوطن واستقرار المواطن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٦) صفحة (٦) بتاريخ (٠٢-٠١-٢٠١٧)