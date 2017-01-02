بناء وتطوير القدرات البشرية

قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي الحازمي إن الذكرى الثانية لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً على البلاد يأتي في وقت يشهد فيه العالم كثيراً من التحولات والتحديات الاقتصادية، إلا أن المملكة بفضل من الله ثم بوعي قيادتها الحكيمة حافظت على متانتها ورسوها في مختلف المجالات، وقد جاءت رؤية المملكة 2030 لتفتح آفاقاً من التطور، وتمكّن المملكة من منافسة الدول المتقدمة من خلال تطبيق عدد من الأدوات المحترفة لترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل والنهوض بالصادرات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط، وبناء وتطوير قدرات العنصر البشري بما يتواءم ويواكب متطلبات التحولات الاقتصادية في العالم التي تمر بحالة تباطؤ كبير.

وجدد المحافظ مبايعته وكافة منسوبي المؤسسة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وواعداً بالسير قدماً في خدمة الوطن والمواطن في قطاع تحلية المياه الذي يخدم 73 مدينة وهجرة عبر 29 محطة على امتداد ساحل الخليج العربي والغربي تنقلها شبكة من خطوط الأنابيب العملاقة إلى أطراف وطننا الغالي من شرقها إلى وسطها وشمالها ومن غربها إلى جنوبها حتى أضحت شبكة نقل المياه في المملكة هي الأطول في العالم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٦) صفحة (٦) بتاريخ (٠٢-٠١-٢٠١٧)