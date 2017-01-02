اليوبي: احتفاء بتحقيق الإنجازات وجني ثمار التنمية الشاملة

رفع مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، باسمه واسم منسوبي ومنسوبات الجامعة آيات التهنئة والإجلال والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه – أيده الله – مقاليد الحكم، داعيا الله عز وجل أن يحفظه ذخراً لشعبه ولبلاده، ولكل الأمة الإسلامية والعربية وكل الشعوب المحبة للسلام.

وقال: «لا نعمة في الأرض لأمة توازي نعمة أن ينعم الله عليها بقيادة رشيدة حكيمة تقوم على إدارة الوطن، وتدير دفة أموره بحكمة وفطنة وعمق دراية، فالأمم برجالاتها وقادتها، والشعوب برؤسائها وملوكها وأمرائها ممن يحملون أمانتها ويعملون على تقدمها وازدهارها، ويبذلون كل الجهد من أجل الارتقاء بالأمة وتطوير الشعب المعني.

وأضاف: «نحن في هذه البلاد المقدسة ينبغي أن نرفع أكف الضراعة وآيات الحمد لله عز وجل حمداً يليق بفضله ومنه أن جعل على هذه الأمة من يقوم على تدعيم مقومات الأمن والاستقرار والهداية والتزام العقيدة الصحيحة الخالية من الشوائب، وهذا دأب هذه المملكة الفتية منذ أن قام بتوحيدها ووضع أسسها الراكزة الملك عبدالعزيز – رحمه الله -، وحمل هذه الأمانة من بعده أبناؤه البررة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٦) صفحة (٧) بتاريخ (٠٢-٠١-٢٠١٧)