عبّر محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس باسمه ونيابة عن منسوبي المؤسسة عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي العهد في ذكرى البيعة الثانية لقائد البلاد، التي مضى فيها ملك الحزم والعزم قدماً في سبيل رفعة هذا الوطن وشعبه نظير ما قام به من إنجازات سيخلدها التاريخ محليّاً وعربيّاً وإسلاميّاً. وأسهم في الدفاع عن مبادئ الأمن والسلام والعدل وصيانة حقوق الإنسان بالإضافة إلى عمله الدؤوب لمكافحة الإرهاب والجريمة طبقاً لما جاء به الدين الإسلامي الحنيف الذي اتخذت منه المملكة منهجاً في سياساتها الداخلية والخارجية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٦) صفحة (٧) بتاريخ (٠٢-٠١-٢٠١٧)