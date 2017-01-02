«إنترنت آمن» يرفع مستوى وعي طلاب وطالبات الشرقية

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام، المرحلة الثالثة من مراحل الحملة التوعوية الخاصة بحماية الأطفال في مدارس المنطقة من مخاطر الإنترنت بعنوان «إنترنت آمن».

وتهدف الحملة التي أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب باستخدام الإنترنت، وتأهيل عدد من المعلمين والمعلمات ليكونوا مدربين وسفراء للحملة لدى زملائهم وطلابهم حول كيفية الحصول على استخدام آمن للإنترنت.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن الحملة استهدفت في بدايتها المرشدين الطلابيين، والهيئة الإدارية من المعلمين والمعلمات وإيضاح مدى الحاجة لتنفيذ مثل هذه الحملات لأهميتها في الوقت الحالي مع كثرة مستخدمي الإنترنت من الجيل الناشئ، والكيفية الصحيحة للتعامل مع التقنية بوجه عام ومواقع التواصل الاجتماعي بوجه خاص، وتدريب الطلاب والطالبات في المدارس على كيفية الوقاية أثناء استخدام الإنترنت.

وأضاف أن الحملة تضمنت عقد محاضرات توعوية، وعروضا تعريفية عن كيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن، من خلال معارض متنقلة في عدد من مدارس البنين والبنات، مشدداً على ضرورة مراقبة أولياء الأمور لأبنائهم وتوعيتهم وتحذيرهم من عدم الدخول في المواقع المحظورة أو ترويجها والتعامل معها.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت حملة «إنترنت آمن» بالتعاون مع وزارة التعليم على ثلاث مراحل على مستوى المملكة، حيث حققت المرحلة الأولى والثانية منها جميع أهدافها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٦) صفحة (٤) بتاريخ (٠٢-٠١-٢٠١٧)