إعادة ترتيب أوراق المنطقة

رفع مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد المقرن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم، واصفا هذه الذكرى بـ «العزيزة على قلب كل مواطن وكل عربي ومسلم». ونوّه في كلمة بهذه المناسبة بما تحقق خلال عامين من قيادة خادم الحرمين الشريفين هذا الوطن من إنجازات، وما صدر من قرارات وتوجيهات، وما انتهجه من قوةٍ في المواقف، وما قدمه من دروس في مواجهة التحديات المحيطة بالوطن، وما طرحه من مبادرات لرقي المواطن، وما قام به من أعمال رفعت من مكانة المملكة، وهيبتها، وما اتخذه من قراراتٍ حازمةٍ أعادت ترتيب أوراق المنطقة وفرضت واقعاً جديداً يرتفع فيه صوت الحق.

ووصف خادم الحرمين الشريفين بـ «صاحب المكانة العظيمة والقدر الكبير، فهو رجل الإنسانية، وصاحب المبادرات الرائعة والمبادئ الرفيعة، والقيم العالية، والقرارات الشجاعة والسياسة الحكيمة، والتوجيهات السديدة، والأحاديث الصادقة المؤثرة».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٦) صفحة (٧) بتاريخ (٠٢-٠١-٢٠١٧)