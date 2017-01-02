تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وقام بنقل الرسالة لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت خلال استقبال الملك المفدى له أمس في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.
ونقل لخادم الحرمين الشريفين، تحيات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين تحياته له.
حضر الاستقبال، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
كما حضره الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.
استقبل الشيخ صباح الصباح
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير دولة الكويت
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
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