خطى واثقة ومدروسة نحو المستقبل

أكد مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، أنه منذ أن تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم منذ سنتين مضت، وهو يمضي برؤية واضحة ومنهج ثابت نحو دعم أسباب التنمية والبناء والأمن والاستقرار للبلاد مستندًا في ذلك على إرث تراكمي من المعارف والخبرات والتجارب في إدارة شؤون البلاد سواء فيما يتعلق بالإدارة المحلية والتنموية، أو ذاك المرتبط بشؤون السياسة الخارجية، مستلهمًا خطواته وأعماله ومواقفه من مدرسة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – التي تجمع ما بين البناء والتحديث الداخلي وضبط التوازنات الخارجية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٦) صفحة (٧) بتاريخ (٠٢-٠١-٢٠١٧)