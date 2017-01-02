خير وعطاء ورؤية حكيمة تصاحب احتفال الوطن بالبيعة

أكد مدير عام الجمارك المكلف أحمد الحقباني، أن الذكرى الثانية للبيعة تأتي ووطننا الغالي يحقق ازدهاراً ونمواً وفق أهداف وُضعت فتحققت، حيث لم تألُ قيادتنا الحكيمة جهداً في سبيل تحقيق الرقي ومواكبة التطور، آخذة في الاعتبار رفاهية الشعب وحماية حقوقه مع التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستفادة من كافة المقومات التي تتمتع بها بلادنا الغالية.

وقال «قد تخلل جهود قيادتنا الحكيمة خلال العام المنصرم الإعلان عن رؤية المملكة 2030 التي انطلقت من دعائم صلبة تمثل نقاط القوة المتمثلة في المكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة مدعومة بالشفافية والقناعة والمعرفة العالية، حيث ستكون هذه الرؤية نقطة تحول في تاريخ المملكة في شتى المجالات، وذلك سعياً منها للنهوض باقتصاد المملكة بقوة ومتانة تتجاوز بطموحاتها الاعتماد على النفط بصورة أساسية وتنويع مصادر الدخل وتنمية التجارة، كما تعتمد الرؤية التاريخية على تعزيز الكفاية في استثمار الموارد البشرية والمادية، وذلك بأهداف يسعى الجميع لتحقيقها ويشارك فيها الجميع يداً واحدة لبناء مستقبل مشرق يليق بهذه البلاد الغالية، كما لم تغفل الرؤية الدور المهم الذي تقوم به الجمارك السعودية في دعم الاقتصاد الوطني ودفع الحركة التجارية، حيث أكدت الجمارك انطلاقاً من مبادئ هذه الرؤية على أنها ستقدم التسهيلات الجمركية الداعمة لهذه الرؤية وإزالة كافة العوائق وتذليلها، مما سيكون له الأثر الكبير في تحقيق النمو الاقتصادي».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٦) صفحة (٦) بتاريخ (٠٢-٠١-٢٠١٧)