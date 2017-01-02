احترام وتقدير عالمي

وصف مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة، الدكتور عبدالعزيز السراني، الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم ليكون قائدا لدفة التنمية والتطوير، بـ «المناسبة الغالية والعزيزة على الجميع بما تستدعيه من جملة المعاني والقيم الوطنية العالية».

وقال إن خادم الحرمين الشريفين تقلد الحكم في خضم ظروف صعبة تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم، فاستطاع بحنكته حل كثير من المسائل العالقة، ووقف إلى جانب الشرعية في اليمن وحفظ حدود المملكة من الكائدين، كما واصلت بلادنا جهودها في مكافحة الإرهاب والقبض على المجرمين.

وأكد أن بلادنا تنعم بفضل من الله بنعم كثيرة من أهمها نعمة الأمن والأمان، وعند الحديث عن القيادة فشخصية الملك سلمان شخصية فريدة نالت الاحترام والتقدير عند الشعب السعودي والعالم العربي والإسلامي وجميع قيادات العالم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٦) صفحة (٧) بتاريخ (٠٢-٠١-٢٠١٧)