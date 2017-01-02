الملك يتلقَّى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اليمني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيّاً أمس من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، هنأه خلاله بمناسبة مرور عامين على توليه -رعاه الله- مقاليد الحكم في المملكة.
وثمَّن فخامته مواقف خادم الحرمين الشريفين الداعمة والمساندة للشعب اليمني في استعادة الشرعية إلى اليمن، مؤكداً أن توليه -أيده الله- مقاليد الحكم في المملكة أتى بالخير للأمتين الإسلامية والعربية.
وأعرب الملك المفدى عن شكره لفخامة الرئيس اليمني على ما أبداه من مشاعر صادقة، مؤكداً أن المملكة واليمن يد واحدة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
الملك يتلقَّى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اليمني
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيّاً أمس من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، هنأه خلاله بمناسبة مرور عامين على توليه -رعاه الله- مقاليد الحكم في المملكة.
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